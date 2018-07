L'acteur Sacha Baron Cohen se moque royalement du lobby proarmes

André Boily 18-07-2018 | 00h21

Sur les médias sociaux, l'acteur britannique Sacha Baron Cohen se moque littéralement du lobby américain des armes à feu en poussant le droit des enfants de porter un revolver dans les écoles. Croyez-le ou non, des membres du Congrès sont tombés dans le panneau, le tout en vidéo sur YouTube.

Si vous avez vu le film Borat, vous vous souvenez sans aucun doute de l'acteur britannique Sacha Baron Cohen.

Pour son premier clip de sa série Who is America, Cohen entre dans la peau d'Erran Morad, un personnage qui incarne un ex-colonel israélien et expert antiterroriste, qui a pour mission d'influencer des membres du Congrès afin de donner aux écoliers américains le droit de porter une arme à feu... dès quatre ans. Rien de moins !

Avec toute une logique soigneusement préparée qui aurait pu dérailler à tout moment, Cohen s'entretient notamment avec l'activiste proarmes à feu Philip Van Cleave pour exposer des moyens afin d'arrêter toute mesure de contrôle des armes qui empêcherait des enfants de 4 à 12 ans de manipuler des armes.

«Ils ont tenté d'empêcher des enfants de quatre ans d'accéder à des armes? Mais où est la logique derrière ces gens?» demande « Morad» Cohen à M. Van Cleave.

Une mise en scène qui fait le tour des médias sociaux

Dans une scène de classe d'école, Van Cleave enseigne la manière de se servir d'une arme : «Il suffit de pointer la gueule du pistolet Puppy au milieu du méchant». Plus loin, «la bonne chose à propos des tout-petits, c'est qu'ils ne ressentent pas la peur des armes. La peur leur est donnée par les médias», ajoute un Morad très convaincant.

L'acteur Cohen fait un tabac sur les médias sociaux comme Twitter et YouTube et les réactions sont très fortes, allant de bravos aux insultes.

Ce n'est pas parce qu'on rit que c'est drôle

Dans la vidéo qui dure une dizaine de minutes en présentation de la première émission Who is America sur la chaîne Showtime dimanche prochain, Morad parvient à s'entretenir avec Larry Pratt, directeur de Guns Owners of America (1,5 million de membres) pour contribuer à passer une loi permettant aux plus de quatre ans l'accès aux armes à feu.

Plus loin, avec l'appui de Pratt, Morad s'entretient avec des politiciens, sénateurs et membres du Congrès qui appuient l'expert Morad dans sa campagne pour armer les enfants d'âge préscolaire...

Acteur jusqu'au bout, on se demande comment Cohen a fait pour ne pas tomber de rire devant la stupidité d'élus américains argumentant une politique totalement impensable et inimaginable.