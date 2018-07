Il y a de bonnes raisons à détenir un compte anonyme

André Boily 15-07-2018 | 15h40

Sur les médias ou réseaux sociaux, les comptes anonymes et les faux comptes ont souvent, et avec raison, très mauvaise presse. Mais utilisé à bon escient, un compte anonyme protège vos intérêts personnels et vous permet de profiter d'une liberté en ligne qu'un compte en bonne et due forme n'offre pas.

Sur Facebook, les critères d'identification sont plus rigoureux, à l'inverse des plateformes sociales comme Instagram ou Tumblr vous pouvez créer un compte anonyme pour des intérêts que vous préférez ne pas faire savoir à tous -, une sorte de petit cocon à soi secrètement tenu à l'écart des gens qui vous connaissent.

Bien entendu, on ne parle pas ici de compte anonyme pour proférer des discours haineux ou des insultes, mais de se créer simplement une tranche d'anonymat sans stress dans le monde Internet.

Éviter la réprobation

Par exemple, sur les réseaux sociaux, une méprise de votre part peut se retourner contre vous et entraîner une enfilade de messages réprobateurs de la part de vos soi-disant «amis». Anonyme, la même méprise vous glisse comme l'eau sur le dos d'un canard.

Il suffit d'avoir un penchant quelconque que l'on ne veut pas nécessairement partager ou justifier avec des centaines de personnes connues pour expliquer l'ouverture d'un compte impersonnel, comme celui d'avoir une préférence pour l'équipe de hockey des Canucks de Vancouver... quand on habite Montréal.

Sur Instagram, vous n'avez peut-être pas envie de voir vos abonnés à tendance écolos connaître votre penchant sur les courses automobiles ou les puissantes mécaniques.

Les motifs pour détenir un compte anonyme sont nombreux. Ouvrir un compte anonyme pour vous seul dédié à tout vent, sans règles ni logique, est tout à fait cohérent.