En route vers 2 milliards d'abonnés avec Instagram Lite

André Boily 28-06-2018 | 16h44

Pour bien fonctionner sur les téléphones moins performants des pays en développement, Instagram vient de lancer une version allégée «Lite» avec laquelle la plateforme sociale espère engranger un autre milliard d'abonnés.

Après avoir fait le plein d'abonnés dans les pays développés, le futur des plateformes sociales réside dans les pays en développement qui entrent un après un dans le monde numérique.

Instagram est la seconde application après Facebook Lite en 2015 à prendre d'assaut les pays en voie de développement. À cette fin, la populaire plateforme photo lance Instagram Lite, une version allégée de son application éponyme conçue pour les téléphones moins bien lotis en mémoire vive et en stockage. Ne pesant que 573 Ko (55 fois moins lourde que l'application courante), Instagram Lite est aussi très facile à télécharger même sur un réseau cellulaire GSM 2G. Parlant de réseau, Instagram Lite est prévue pour fonctionner sur des réseaux moins rapides et qui ne défonceront pas les petits forfaits données de ses utilisateurs.

Instagram Lite vient d'apparaître en version Android sur la boutique d'applications Google Play Store.

Et comme la version courante, Lite permet de filtrer et de publier des photos sur le fil ou parmi les Stories, de les regarder et de butiner dans la section Exploration. Ce qui manque à la version que nous avons, vous et moi, ce sont les options de partage vidéo et de messagerie directe aux amis.

Le déploiement d'Instagram Lite est ouvert en Amérique sur la boutique susnommée, mais son véritable test démarre avant tout au Mexique. De là, l'application sera offerte dans d'autres pays et évoluera au fil des progrès des téléphones intelligents et des réseaux sans fil.

Il est à parier que d'autres applications suivront la voie «Lite» pour conquérir d'autres marchés.