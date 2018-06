Tinder introduit Picks pour des recherches plus personnalisées

André Boily 22-06-2018 | 17h18

La populaire application de rencontres Tinder introduit la fonction Picks afin de personnaliser davantage les profils des célibataires, bien qu'elle ne sera offerte qu'avec l'abonnement Gold.

Avec la nouvelle fonction Picks, Tinder ressemblera un peu plus aux autres applications de rencontres par laquelle les célibataires pourront personnaliser leur profil. Appelée Tinder Picks, la fonction inclura des intérêts tels que l'instruction, le type d'emploi, les passe-temps pour ne mentionner que ceux-là.

Par contre, Picks ne sera pas offerte avec l'abonnement de base, mais ajoutée Tinder Gold, l'abonnement payant qui comprend toutes les fonctions des autres abonnements payants comme Passport, Rewind, etc.

Faisant partie du puissant groupe Match (titre MTCH à la bourse Nasdaq), Tinder rassemble près de 3,5 millions d'abonnés payants qui déboursent chaque mois entre 14 $ pour Tinder Plus et 41 $ pour Tinder Gold.

Mieux affronter la concurrence

En intégrant la nouvelle fonction Picks, Tinder s'adapte à la concurrence comme celle de l'application « Coffee meets Bagel ». Les abonnés pourront s'identifier par leurs activités favorites pour mieux trouver l'âme soeur.

Si vous êtes abonnés à Tinder et que vous faites une mise à jour sur l'application App Store de votre téléphone iOS ou Play Store (Android), vous découvrirez « Boucles et Choix ». Boucles permet d'ajouter une courte vidéo en boucle et Choix (Picks) permet de voir les profils du jour sélectionnés.

Les utilisateurs abonnés à Gold et à Passport pourront voir les choix en haut de la fenêtre découverte.

Cependant, Tinder adopte une politique de prix et de tarifs assez confuse, car il faudra acheter des Choix à la carte, entre 10, 20 ou 30 d'un coup.

Tinder teste Picks-Choix dans plusieurs pays, dont le Canada, et verra comment les abonnés réagiront aux nouvelles fonctions.

Depuis que Facebook a annoncé son intention de lancer une fonction rencontre sur sa plateforme, les rivaux comme Match Group fourbissent leurs armes.