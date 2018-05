Les adolescents délaissent Facebook au profit de YouTube, Instagram et Snapchat

André Boily 31-05-2018 | 18h50

Les plateformes YouTube, Instagram et Snapchat sont parmi les plus populaires chez les adolescents dont 95% y accèdent à partir de leurs téléphones intelligents, une hausse de l'utilisation qui se produit au détriment de Facebook.

Facebook voit sa clientèle adolescente diminuer laquelle préfère les plateformes plus visuelles comme celles d'Instagram, de YouTube et de Snapchat. Si le déplacement de la jeune clientèle vers Instagram porte moins à conséquence - car Instagram appartient à Facebook -, celui vers les deux autres s'effectue vers des concurrents.

C'est un sondage mené par la firme Pew qui vient révéler ces tendances vers une préférence plus marquée vers les plateformes plus spécialisées et plus visuelles. En l'espace de trois ans, date du dernier sondage Pew, les choses ont bien changé.

Comme la prépondérance du téléphone intelligent pour accéder aux contenus des plateformes sociales. Près de 95% l'utilisent pour y accéder, surtout dans les familles à revenus moins élevés qui n'ont pas les fonds nécessaires à l'achat d'ordinateurs portatifs ou de bureau. De cette clientèle, 45% disent être presque toujours en ligne - en clair, ils sont prompts à vérifier les nouveaux messages entrants et à rechercher quelque chose à la moindre occasion.

En chiffres, YouTube prend la première place avec 85%. Vient ensuite Instagram à 72% et Snapchat à 69%.

De 71% en 2015, les adolescents ne sont plus que 51% à utiliser la populaire plateforme sociale de Mark Zuckerberg, Facebook.

La nouvelle n'a pas semblé nuire au titre FB qui a quand même gagné plus de 2% aujourd'hui.