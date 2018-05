Comme Twitter, Instagram introduit une fonction de masquage

André Boily 25-05-2018 | 16h45

Instagram intègre enfin une fonction longtemps demandée, celle qui permet de masquer le compte d'un utilisateur que l'on suit. Une fonction qui existe déjà chez d'autres plateformes comme Twitter.

La fonction de masquage a été annoncée plus tôt cette semaine par Instagram. Avec celle-ci, il sera possible de masquer l'affichage de photos d'un compte auquel on est abonné. Auparavant, la seule option pour se soustraire à un compte se résumait à le supprimer définitivement. Pareille fonction existe depuis un certain temps sur d'autres plateformes comme Twitter.

Longtemps demandées par les utilisateurs, vous pourrez bientôt masquer des comptes que vous suivez. Cependant, cette fonction de masquage n'est pas encore disponible pour nous au pays, mais seulement sur certains marchés comme les États-Unis.

Comment masquer un utilisateur ?

Pour masquer temporairement un compte auquel vous êtes abonné, il suffit d'ouvrir le compte en question et de taper sur les trois points dans le coin supérieur gauche. De là, un menu apparaît comme sur l'image présentée ici. Tapez Mute en rouge sur la version anglaise d'Instagram. Pour l'instant, on ignore le terme précis qui sera employé sur la version française.

Ensuite, sur un second menu, vous aurez le choix entre masquer les messages ou la publication (Story) ou les deux à la fois.

Si vous masquez un compte, il n'y a aucune inquiétude à avoir, les utilisateurs qui se font masquer par des abonnés ne seront pas informés.

À l'inverse, les grands utilisateurs d'Instagram, surtout ceux qui en vivent, devront créer du contenu plus précis pour continuer à susciter des interactions avec ses abonnés, un élément important pour les revenus publicitaires.