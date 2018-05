YouTube Music se lance à la conquête des marchés

André Boily 22-05-2018 | 22h22

La plateforme YouTube a commencé à déployer son service Music sur iOS, Android ainsi que sur ordinateur avec toutes les caractéristiques vidéo supportées par la société.

Bien qu'elle n'est pas encore offerte au Canada - ce qui ne saurait tarder -, la plateforme YouTube Music a déployé son service de musique chez nos voisins américains, en Australie, Nouvelle-Zélande, au Mexique et en Corée du Sud.

Celle-ci sera néanmoins une sérieuse concurrente aux autres services comme Apple Music et Spotify.

Pour se démarquer, YouTube Music offrira une imposante bibliothèque de pièces et des listes de recommandations personnalisées basées sur votre emplacement, vos lectures antérieures et l'heure de la journée.

Parmi les millions de pièces de musique, les abonnés retrouveront également des milliers de liste de lecture, des radios d'artistes ainsi qu'une large collection de remixages, de concerts en direct et, bien évidemment, de vidéos de musique.

Avec la recherche intelligente jumelée avec l'Assistant Google, les utilisateurs pourront filtrer les résultats parmi les pièces et les descriptions.

Qu'en est-il de Google Play Music ?

Pour ce qui est des abonnements, YouTube Music est gratuit avec les habituelles publicités. Sans ces dernières, le coût est de 9,99 $US par mois incluant une lecture en arrière-plan, des téléchargements hors ligne pour des contenus annexes aux chansons. Un cran plus haut, la version Premium donne tous les privilèges comme ceux de l'abonnement Red, contre 11,99 $US.

Quant aux utilisateurs-abonnés du service Play Music de Google, rien ne change, ils ont accès aux mêmes fonctions.

Dans les prochaines semaines, d'autres marchés s'ajouteront au service YouTube Music, dont le Canada et plusieurs pays d'Europe.