De la musique sur Instagram ?

André Boily 07-05-2018 | 21h25

À en juger par les lignes de codes trouvées dans l'application Instagram version Android, il se pourrait bien que des fonctions de musique soient prochainement intégrées et prêtes à être employées dès que les ententes sont signées avec les maisons de disques.

Les médias électroniques n'ont pas tardé à relayer les informations découvertes par Ishan Agawal qui démontrent que des fonctions de musique sont intégrées dans l'application Instagram version Android.

Une information à mettre en parallèle avec les ententes de licences signées par Facebook - propriétaire d'Instagram - et les principales maisons de disque.

Avec davantage de choix musicaux pour les abonnés d'Instagram, les « stories » (courtes vidéos de 60 s) de ces derniers deviendront nettement plus agréables ou intéressantes à regarder.

De cette façon, Instagram pourra rivaliser avec les très populaires applications de synchro comme Musically ou Snapchat. De plus, la maison-mère Facebook permet aux abonnés d'applications tierces comme Spotify, SoundCloud et GoPro de partager leurs Stories sur Facebook et Instagram.

Au lieu de faire des captures d'écran, les abonnés d'Instagram pourront taper un bouton pour partager une photo ou une vidéo d'une autre application dans Instagram ou Facebook.

Et les stories pourront être personnalisées avec des effets numériques, puis être partagées avec des amis.

Le principal problème pour Facebook réside dans les utilisateurs qui ajoutent eux-mêmes des pistes audio. En pareil cas, ces vidéos pourraient être retirées si des plaintes pour droits d'auteur étaient apportées par les maisons de disques.

Depuis longtemps, l'audio faisait défaut à Instagram maintenant que la plateforme a développé à fond le concept des photos et intégré les vidéos.