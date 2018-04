Comme avec Facebook, vous pouvez demander une copie de votre compte Instagram

André Boily 24-04-2018 | 22h53

Il y a deux semaines, Instagram avait annoncé qu'il serait possible de télécharger tout le contenu de votre compte. C'est désormais possible à partir du site Web d'Instagram.

La populaire plateforme de partage de photos Instagram imite la maison-mère Facebook en vous permettant de télécharger tout le contenu de votre compte en un seul dossier.

Cette promesse lancée il y a environ deux semaines par Instagram est maintenant disponible à partir de votre compte sur le Web, seulement. Pour les versions mobiles Android et iOS, il faudra patienter, une fenêtre de téléchargement est en préparation.

GDPR

Cette possibilité de télécharger son dossier Instagram survient en raison du nouveau Règlement général de protection des données (GDPR - General Data Protection Regulation) du Parlement européen qui impose aux compagnies technos d'offrir aux abonnés un moyen de transférer leur contenu.

Comment procéder

Sur Instagram.com, connectez-vous avec vos identifiant et mot de passe.

Ensuite, cliquez sur Modifier le profil.

Cliquez Confidentialité et sécurité.

En bas de la page, trouvez Téléchargement des données.

Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pourrez demander une copie par courriel à partir «d'un lien vers un fichier comportant vos photos, vos commentaires, vos renseignements de profil et plus encore. Nous ne pouvons traiter qu'une demande à la fois pour votre compte; la collecte et l'envoi de ces données peuvent prendre jusqu'à 48 heures».

À l'aide de vos identifiants, vous pouvez également accéder directement à la page de téléchargement avec ce lien.