Que penser de la reconnaissance faciale qui arrive bientôt sur Facebook?

André Boily 23-04-2018 | 20h55

La fonction de reconnaissance faciale qui sera bientôt disponible sur tous les comptes Facebook au Canada permet de vous alerter si quelqu'un utilise une photo de vous. Mais, selon de nombreux experts en sécurité des données, il serait préférable de désactiver cette fonction.

Pour éviter toute confusion, la reconnaissance faciale dont il est question ici n'a rien à voir avec le procédé de déverrouillage des iPhone X d'Apple. Celle-ci vous aide depuis longtemps à étiqueter des personnes dans une photo. En fait, Facebook veut aller plus loin en numérisant tous les visages des photos et des vidéos publiées sur les comptes des abonnés.

Par cela, Facebook dit vouloir combattre les détenteurs de faux comptes qui subtilisent des photos de gens bien réels et alerter les détenteurs véritables qu'une de leurs photos ou vidéos a été volée.

Une autre couche d'invasion ?

Si la volonté de Facebook d'éviter le vol d'identité est louable, le grand réseau social vous offre quand même le choix d'activer ou non la fonction de reconnaissance faciale qui apparaîtra sur les comptes canadiens prochainement. Facebook n'a pas encore donné d'échéancier précis quant à son déploiement au Canada et en Europe.

Cela dit, les experts en confidentialité des données recommandent plutôt de la désactiver. La fonction qui existe aux États-Unis cause des soucis aux défenseurs de la vie privée qui voit dans cette fonction une autre couche d'intrusion qui s'ajoute aux puissants moyens des organes de sécurité américains.

Selon le professeur de l'université de Calgary en sciences informatiques, Thomas Keenan, à l'aide d'algorithmes, «le système de reconnaissance faciale de Facebook va attribuer un numéro à chaque visage, lequel pourra être utilisé à plusieurs fonctions. Outre le fait de protéger le vol d'identité, un problème mineur selon lui, la numérisation des visages sera monétisée. Facebook fait de l'argent à partir de la richesse des informations qu'on lui donne. Plus on publie des photos de soi-même, plus elles ont de la valeur. Votre visage peut en dire long sur vous».

Comment pourra-t-on la désactiver ?

Quand la fonction apparaîtra, vous pourrez la désactiver dans votre compte sur le Web en cliquant le triangle dans le coin supérieur droit. Choisir dans le menu déroulant Paramètres. «La fonction Reconnaissance faciale» sera placée après Langues. De là, cliquez Éditer pour choisir oui ou non.

Sur votre compte mobile, la procédure sera la suivante : tapez l'icône des trois barres dans le coin en bas, Paramètres et confidentialité > Raccourcis de confidentialité > Autres paramètres > Reconnaissance faciale (après Langues).