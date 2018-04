Nettoyez votre compte Google en quelques étapes

André Boily 17-04-2018 | 12h38

Savoir ce que les géants d'Internet collectent sur nous est une excellente chose. Vous l'avez fait sur votre compte Facebook? Parfait. Cette fois, allez voir sur votre compte Google ce qui est conservé.

Derrière notre clavier, chez soi comme au bureau, nous ne sommes pas totalement anonymes. Loin de là comme on l'a appris à nos dépens ces derniers temps.

Si on utilise un compte ou des services Google comme Gmail, il faut consulter son compte pour vérifier les informations qui ont été amassées. Supprimer le contenu de l'historique et de vos activités demeure un bon moyen de limiter la quantité de données colligées sur vous, comme celles de vos activités cartographiques (Maps) ou de votre historique de localisation.

Il s'effectue près de 3,5 milliards de recherches sur le moteur Google, chaque jour! Il est fort probable que vous l'utilisiez aussi, à moins de passer par un moteur anonyme comme DuckDuckGo ou de consulter le grand réseau à l'aide du mode de navigation privé. http://fr.canoe.ca/techno/internet/archives/2018/01/20180129-151239.html

Bon nombre de nos produits, comme Google Now et Google+, utilisent votre activité sur le Web et dans les applications pour améliorer leurs suggestions et mises à jour. La suspension de ce paramètre limitera leur capacité à vous offrir ce type de contenu personnalisé.

Mode d'emploi :

Sur votre navigateur préféré, allez sur https://myaccount.google.com/activitycontrols

Décochez les activités que vous ne voulez pas conserver

Pour chaque activité, gérez votre historique.

Tous les éléments à gérer ou à supprimer sont décrits ici à cette adresse https://support.google.com/websearch/answer/465.

Profitez de votre visite sur votre compte pour revoir les informations de votre profil ou encore les paramètres de confidentialité.

Bon ménage !