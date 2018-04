Plateformes sociales : vivement des services payants et c'est tant mieux

André Boily 11-04-2018 | 18h15

Toute cette histoire de médias sociaux qui collectent, triturent et vendent nos informations personnelles pourrait bien pousser le balancier vers le retour de services concurrents véritablement confidentiels, mais payants.

Combien seriez-vous prêts à payer par année pour un abonnement Facebook, Twitter ou Google confidentiel sans publicités ni collecte de données par le fournisseur, ni partage à des tiers? 5 $, 15 $ ou 25$ par année?

Pensez-y une minute. Si Mark Zuckerberg décidait d'offrir par exemple un abonnement groupé Facebook-Messenger-WhatsApp-Instagram strictement confidentiel sans publicités pour, disons 25$ par an, je serais le premier à m'y abonner.

C'est complètement délirant la quantité d'informations que ces géants veulent apprendre sur nous.

Le cas de Windows 10

Pas plus tard qu'hier soir, j'installais Windows 10 Pro sur un nouveau stockage SSD de 256 Go pour un portable PC acheté d'occasion, et ce dans l'unique but de me débarrasser de cet abominable disque dur mécanique de 5400 tours/minute bruyant et, surtout, 15 fois plus lent en transfert de données que le SSD.

En faisant le tour des paramètres de Windows 10, le dossier Confidentialité laissé tel quel n'était qu'un laissez-passer intégral pour utiliser toutes les informations que j'allais mettre dans cet ordinateur.

Les contacts, le calendrier, la position et l'historique géographique, la liste de langues, le microphone, les données de compte, l'historique d'appels, etc., toute une série d'applications Windows en ont besoin pour accéder aux données.

Sous Confidentialité > Général, l'autorisation par défaut permet «aux applis à utiliser l'ID de publicité pour rendre les publicités plus intéressantes selon votre utilisation de l'appli». Bien entendu, le paramètre a été désactivé. Et c'est sans compter les témoins (cookies) du navigateur Edge qui permettent entre autres de nous fournir des publicités basées sur nos centres d'intérêt.

Là aussi, je paierais bien pour un système d'exploitation plus discret.

Et, du même coup, le prix d'un abonnement nous permettra de prendre conscience de la valeur des informations que nous publions.