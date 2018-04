Comment stopper les applications FB de vos amis de collecter des données sur vous

André Boily 10-04-2018 | 19h06

Il n'y a pas seulement les firmes de big data comme Cambridge Analytica qui font de la collecte, les applications Facebook utilisées par vos amis le font aussi. Apprenez comment y mettre fin.

Ces derniers temps, avec toutes les nouvelles qui entourent l'affaire Cambridge Analytica et Facebook, nous avons pris conscience de l'incroyable étendue du partage massif d'informations qui sont collectées sur nous chaque fois que nous utilisons ladite plateforme de réseau social. Le tout étant parfaitement consenti chaque fois que nous cliquons Accepter pour utiliser une nouvelle application, un service ou un jeu sur Facebook (FB).

Cependant, les applications tierces et services utilisés par vos amis (et la définition d'amis est très large sur FB) collectent certaines de vos données quand ils s'y abonnent. Bref, la profondeur des données accessibles est tout simplement faramineuse sur FB.

Pour sortir de ce partage de données, suivez cette procédure, soit sur votre application mobile FB ou sur sa version Web. Pour alléger, j'utilise la version iOS. La version Android y est très similaire.

Lancez votre application Facebook...

Tapez les trois barres dans le coin inférieur droit

Vers le bas de la liste, tapez sur Paramètres

Choisissez Paramètres du compte

Vers le bas, tapez Applications

Choisissez Applications que d'autres utilisent et cochez/décochez «les cases en regard des informations que vous souhaitez que vos amis voient sur vous dans les applications qu'ils utilisent, puis cliquez sur Enregistrer».

Sur le compte Facebook version Web

Allez à Paramètres > Applications et sites Web (dans la colonne gauche). De là, vous pourrez ajuster ou supprimer les «applications que d'autres personnes utilisent».

«Amis passifs»

Cela nous amène à réfléchir sur ces nombreux «amis» passifs ou temporaires, ces connaissances que nous avons intégrées très légèrement pensant bien faire pour cumuler un maximum d'«amis». Or, on suggère de réduire leur nombre et de faire le ménage de leur côté aussi. Leur activité sur FB déborde sur votre compte, comme le font leurs jeux et services.

Bon nettoyage !