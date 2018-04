Facebook vous surveille sur Messenger

André Boily 05-04-2018 | 00h06

Le réseau Facebook surveille les liens et numérise les photos que vous partagez avec d'autres sur l'application de messagerie Messenger afin de s'assurer que les contenus respectent les conditions de l'entreprise. Dans le cas contraire, ceux-ci sont bloqués ou retirés.

Les réseaux sociaux promettaient beaucoup et de jolies choses, mais quand on gratte sous le vernis, la réalité n'est plus celle que l'on anticipait.

Facebook est une plateforme de réseau social, Messenger une application de messagerie. La seconde est entièrement la propriété de la première, aucun problème là-dessus.

Mais là où le bât blesse est que Messenger - l'application de messagerie entre vous et vos contacts - est surveillée de près par les algorithmes et le personnel de Facebook qui bloquera ou supprimera tous liens ou images transmis qui ne respectent ses conditions d'utilisation. Ce qui soulève bien des questions sur les pratiques de confidentialité et de vie privée de Messenger.

Le PDG Mark Zuckerberg a confirmé cette surveillance en répondant à une question sur des messages bloqués sur Messenger concernant le Myanmar (Birmanie) où du nettoyage ethnique a lieu.

Si Messenger n'utilise pas les informations des messages transmis pour afficher des publicités, les conditions d'utilisation vont bien au-delà de ce que les utilisateurs s'attendent.

Tous les contenus doivent respecter les «standards de la communauté» indique la société, mais en dépit du caractère privé des messages, ces derniers sont surveillés pour prévenir des abus au même titre que sur le réseau social.

À Bloomberg, la porte-parole de Facebook présente le cas de photos qui sont comparées et inspectées pour détecter de possibles cas d'exploitation infantile ou encore de liens qui sont analysés pour stopper d'éventuels virus ou logiciels malveillants.

Difficile d'établir un équilibre entre vie privée et protection, mais à trop surveiller, les utilisateurs finiront par perdre confiance en Facebook et Messenger.