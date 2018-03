Pour réduire les fausses nouvelles et les canulars, Facebook va contrôler les photos et vidéos

André Boily 30-03-2018 | 13h27

La direction de Facebook a annoncé hier que les photos et vidéos seront analysées ou contre-vérifiées pour réduire les canulars et les fausses nouvelles qui gangrènent le grand réseau social.

Les fausses nouvelles ou histoires et les canulars sont une véritable plaie pour le géant Facebook. Pour les réduire, la direction a annoncé qu'elle allait désormais contre-vérifier les photos et vidéos publiées sur son réseau.

Le grand réseau social gère en ce moment sa pire crise depuis ses débuts. Depuis 2016, une cascade de problèmes s'est accumulée dans le merveilleux monde des médias sociaux : l'ingérence russe dans l'élection américaine, les faux comptes, les stratégies de vedettes pour augmenter leur base de fidèles avec de faux comptes, etc. Et, dernière en date, celle qui a fait déborder le vase, la fuite de données personnelles de 50 millions de comptes Facebook (FB) dans ce qu'on appelle aujourd'hui le scandale Cambridge Analytica où celles-ci ont servi à manipuler les électeurs.

L'efficacité des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux

Pour revenir aux photos et vidéos, FB y voit un sérieux problème quand celles-ci sont truquées. Cette analyse des fichiers multimédias démarre en France dont le réseau FB servira de test. Fidèle à son habitude, FB effectue toujours l'essai de nouvelles mesures sur un marché précis avant de l'étendre à l'ensemble des marchés ou pays du globe.

La propagation rapide des fausses nouvelles sur le « fil des nouvelles » (News Feed) de FB représente un défi particulièrement difficile à contrecarrer. D'abord, parce que les gens «accrochent» davantage aux fausses nouvelles - souvent concoctées avec soin par des spécialistes pour déclencher les passions et les divisions -, qu'aux nouvelles légitimes ou fiables.

À cette fin, la vérification des photos et vidéos pourrait s'avérer être un outil de plus dans l'arsenal numérique de Facebook. On a vu plus tôt que privilégier la publication de nouvelles locales pour mieux contrer les fausses figure dans les plans de Facebook. Enfin, pour réduire le pistage et la collecte de données sur vous par Facebook lorsque vous naviguer sur le Web (hors de votre compte FB), des gens comme ceux chez Mozilla ont conçu une extension Firefox pour isoler vos données FB.

Malgré tout ça et avec tout ce qu'on apprend sur les réseaux sociaux, disons que leur véritable utilité commence à peser lourd.