Ayez plus de contrôle sur vos données Facebook avec cette extension Firefox

André Boily 27-03-2018 | 17h11

Pour vous donner un peu plus de contrôle sur vos données personnelles Facebook, l'éditeur Mozilla vient de publier une extension qui isole votre identité Facebook du Web.

Ce n'est pas l'arme absolue pour protéger ses données personnelles, mais ça en est une de plus dans votre arsenal Web.

Mon compte Facebook est très très léger, pour ne pas dire mince tellement je n'y mets pas les pieds souvent. Mais tout mon passé sur ce réseau social pèse quand même 63 Mo après avoir fait télécharger mon dossier hier soir.

Cet historique numérique texte et photos ne comprend pas toute la navigation que nous tous effectuons chaque jour sur le Web qui, comme on le sait, est truffé de pisteurs Facebook.

Appelé Facebook Container, cette extension de l'éditeur Mozilla pour son navigateur Firefox tombe à point nommé dans cet univers de médias sociaux où vos données sont vendues et dispersées aux plus offrants, comme dans l'affaire Cambridge Analytica.

Pour mettre les choses au clair, cette extension n'empêche pas les publicités de vous atteindre pendant que vos sessions ouvertes sur votre compte Facebook (FB) ni ne prévient la collecte de données personnelles par une tierce partie comme Cambridge Analytica ou autre. Mais celle-ci a le mérite de colmater une brèche dans la sphère Facebook, celle qui engrange des données sur vous pendant que vous naviguez à l'extérieur de votre compte FB.

Séparer pour mieux régner

Une fois installée, cette extension supprime le témoin (cookie) FB de votre navigateur Firefox et ferme la session de votre compte FB. La fois suivante où vous ouvrez votre compte FB, vous apercevrez un conteneur bleu en forme de valise à droite dans la barre d'adresse avec le mot Facebook.

À partir de là, continuez à utiliser FB normalement. Si vous ouvrez ou cliquez un lien vous amenant sur une autre page Web, le lien URL sera ouvert à l'extérieur du conteneur. De la même manière, si vous cliquez tous liens de partage Facebook, ceux-ci seront ouverts et maintenus dans le conteneur Facebook. Par contre, vous ne pourrez pas vous connecter aux applications tierces avec vos identifiants FB, tandis que les boutons like et commentaires disséminés partout sur les pages Web ne fonctionneront pas non plus.

Cette extension sépare votre activité sur le réseau social de celle sur le reste du Web. En d'autres mots, vous empêchez le réseau social de continuer à collecter des infos sur vous qui normalement seraient associées avec votre identité FB.

D'autres géants technos nous pistent sur le Web pour mieux produire des publicités. Mais au moins ici, on devient un peu plus invisible au grand réseau collecteur de données qu'est Facebook.

Ajoutez des extensions comme Ghostery et autres bloqueurs de publicités et vous obtenez un navigateur plus étanche face à la collecte de données par des sociétés tierces.

Pour ajouter l'extension Facebook Container à votre navigateur Firefox, c'est par ici : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/facebook-container/