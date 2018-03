Facebook compte sur les nouvelles locales pour contrer les fausses

André Boily 27-03-2018 | 12h06

Dans le grand tumulte provoqué par le scandale Cambridge Analytica sur l'utilisation des données personnelles par de tierces parties, Facebook annonce le déploiement global de son fil de nouvelles (News Feed) modifié qui privilégie les nouvelles locales.

Ça continue de mal aller pour Facebook. Lundi, l'action a poursuivi sa chute en matinée avant de remonter en fin de journée dans une session où la Bourse de New York a rebondi de 669 points ou 2,84% et le Nasdaq de 227 points ou 3,26%. C'est sans parler de grands noms comme SpaceX et Tesla dont le patron Elon Musk vient de supprimer les comptes sur le réseau social de Mark Zuckerberg. Ce matin, le titre ne se porte guère mieux, à 158,78 (-0,8%).

L'ajustement apporté par Facebook à son fil de nouvelles (News Feed) prend effet dans tous les pays. Pour le tester, Facebook l'a d'abord mis à l'essai chez les abonnés américains en janvier.

Cet ajustement modifie de manière profonde les algorithmes de la plateforme pour privilégier davantage les nouvelles locales. De cette manière, le groupe souhaite résoudre la préférence du système d'intelligence artificielle pour les nouvelles et les contenus de qualité médiocre, comme les fausses nouvelles.

Bonne solution ?

Ces derniers, on le sait, attirent et attisent les divisions et nuisent à la cohésion des communautés dont le procédé a été et continue d'être largement employé par des groupes étrangers liés notamment au Kremlin pour s'ingérer dans la dernière campagne présidentielle américaine ou à chaque occasion ou événement socialement déstabilisant, comme une tuerie dans une école.

«Facebook veut par ces nouvelles rapprocher les gens à leurs communautés et à des enjeux plus près d'eux», annonce le groupe dirigé par Mark Zuckerberg.

À cela, on pense que la nouvelle gestion électronique des fils de nouvelles néglige la couverture de nouvelles nationales ou internationales. Seul le temps dira si celle-ci atteindra les objectifs attendus.