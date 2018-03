Sur Facebook, protégez vos données, sinon supprimez votre compte

André Boily 21-03-2018 | 16h31

L'affaire du détournement des données personnelles dans le scandale Cambridge Analytica est l'occasion de prendre conscience de tout ce que nous laissons transparaître sur son compte Facebook. Si vous êtes inquiets sur l'utilisation de vos données personnelles, vous pouvez toujours faire le ménage dans votre compte ou le désactiver ou le supprimer définitivement.

L'heure est grave pour Facebook. Son PDG Mark Zuckerberg est silencieux depuis le dévoilement de l'affaire Cambridge Analytica et, pour vous donner le degré de méfiance en cours, l'ex-cofondateur de WhatsApp, Brian Acton, qui a vendu à Facebook la très populaire application de messagerie en 2014 pour 16 milliards $ y va d'un tweet cinglant : «#deletefacebook. Delete and forget. It is time to care about privacy» (supprimez Facebook. Supprimer pour oublier, il est temps de s'occuper de vie privée).

Gérer votre compte Facebook

Avec une quinzaine de likes sur Facebook, il est maintenant possible de connaître une personne mieux qu'elle-même grâce aux algorithmes actuels. Avec la moitié des messages que vous publiez sur Facebook, on peut connaître vos penchants politiques en relation de vos amis jusqu'à deux ou trois niveaux de profondeur.

N'attendez pas après le gouvernement

Malgré le coup, Facebook est là pour rester, mais vous pouvez gérer vos données personnelles et découvrir par la même occasion comment Facebook vous connaît et utilise vos activités et préférences pour mieux cibler les publicités - lesquelles représentent la majorité de ses revenus.

Employeur, situation amoureuse, scolarité, vos sports favoris, vos passe-temps et activités, tout est colligé sur votre compte Facebook. Et vous pouvez agir dès maintenant, ce sont vos données personnelles après tout, n'attendez pas après le gouvernement pour colmater les brèches de confidentialités, ça prendra des années!

Procédure

Ouvrez votre compte et allez dans le Journal des activités à partir du menu déroulant (triangle inversé) à droite dans la barre bleue. Dans la colonne gauche, votre Historique personnel apparaît sous Filtres.

C'est là où Facebook conserve vos activités comme vos likes, commentaires, recherches, articles lus, vidéos vus, etc. Et si vous cliquez sur Plus en bas, vous trouverez d'autres contenus. Pour chacun, modifiez ou supprimez les contenus en fonction de ce qui doit apparaître, être masqué ou disparaître.

Gérer les applications Facebook

Au même endroit, cliquez sur Applications et sur Plus pour afficher toutes les applications avec lesquelles vous interagissez. Pour chacune, cliquez-la pour modifier si elle peut publier en votre nom dans le menu déroulant.

Sous Paramètres dans le menu en haut à droite, allez à Applications dans la colonne de gauche. De là, vous pourrez supprimer les applications que vous ne voulez plus. Modifiez les autres paramètres d'applications qui partagent vos informations personnelles.

À cet endroit, il est possible de désactiver la plateforme Facebook servant à vous connecter à des applications ou des jeux.

Ensuite, allez à Publicités pour modifier vos préférences publicitaires. Retirez ou décochez vos centres d'intérêt, les annonceurs, vos informations et autres paramètres.

Évidemment, plus il y a eu d'activités sur votre compte, plus le nettoyage prendra du temps.

Désactiver son compte

Si vous voulez prendre congé de votre compte, à partir de Paramètres, allez à Gérer le compte pour désactiver votre compte. Cette manoeuvre ne le supprimera pas, mais vous désactivez votre profil. Plus tard, vous pourrez le réactiver.

Pour supprimer définitivement votre compte, Facebook n'a pas de lien direct dans les paramètres de votre compte. Il faut pour cela aller sur ce lien https://www.facebook.com/help/delete_account pour le faire disparaître à jamais. Cela peut prendre jusqu'à 90 jours pour rayer vos données personnelles de ses serveurs.