Encore une raison de plus pour supprimer son compte Facebook

André Boily 19-03-2018 | 17h34

Comme plateforme où vous et vos données personnelles sont à vendre, Facebook ne fait pas mieux et les récents développements sont encore là pour le prouver. Mais en fin de compte, il vous reste l'arme ultime : supprimer votre compte.

Facebook ne serait en fin de compte qu'un immense laboratoire vivant ou social, si vous préférez, où vous n'êtes qu'un produit. Multipliés, regroupés en dizaines ou centaines de millions d'individus, nous formons une belle et lucrative banque de données accessibles aux plus offrants.

Toutes vos interactions, vos likes, vos messages, vos partages, vos amis, vos photos servent à créer un profil très précis de votre personnalité. Et comme l'affaire Cambridge Analytica vient de le révéler aujourd'hui, les données personnelles ont servi à bâtir un catalogue de 50 millions d'utilisateurs qui aurait servi dans l'élection de Donald Trump en 2016. Une application appelée thisisyourdigitallife aurait servi à monter un profil psychologique des participants et, surtout, à dresser les penchants électoraux.

Grand ménage du printemps

Tel un dossier où se retrouvent des tonnes d'informations sur vous-mêmes, nous avons donné carte blanche à quiconque est prêt à payer à entrer dans nos vies. Pas étonnant que plusieurs spécialistes en sécurité comme Sven Taylor (restoreprivacy.com) recommandent purement et simplement de supprimer tous vos comptes de réseaux sociaux.

Facebook se devait être l'endroit où l'on se réunit pour partager des idées, des rêves et des espoirs. Rien de cela n'est arrivé. La plateforme n'est qu'une grosse machine de pub et de collecte de données dans laquelle on est le produit.

C'est l'occasion de réviser ce qu'on laisse sur ce réseau, de supprimer autant que possible de vieux messages et des photos. Et pourquoi pas, de commencer à penser à la suppression définitive son compte.