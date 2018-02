Les abonnés ont gain de cause, Snapchat revoit sa copie

André Boily 20-02-2018 | 13h02

La récente mouture de Snapchat introduite en douce dernièrement et qui avait déplu à la majorité des abonnés sera finalement corrigée pour retirer les modifications les plus détestées.

Les pressions des abonnés ont eu leur effet, Snapchat a retiré ou modifié les parties les plus controversées de sa récente refonte récemment introduite en douce. On se souvient, les demandes des abonnés ont flué pour que l'éditeur de l'application revoie sa copie. Rappelons que Snapchat compte 187 millions d'utilisateurs actifs quotidiennement, selon Wikipédia et les données les plus récentes ce mois-ci.

Une pétition qui a atteint 1,2 million de noms avait été mise en ligne pour dénoncer les modifications peu après la refonte insérée en douce et tant détestée.

La société derrière Snapchat est en train de modifier la façon dont les amis et les éditeurs de contenus apparaissent dans l'application - la mixité de ces derniers était l'élément qui déplaisait le plus aux abonnés. Il faudra patienter pour voir jusqu'où Snapchat ira pour revenir à l'ancienne version.

Une refonte «à la Instagram»

La mise à jour permettra aux gens de regarder différents onglets dans chaque page. Par exemple, les amis et les discussions de groupe en cours vont apparaître sur une page avec les éditeurs, les créateurs et la communauté séparément sur l'onglet découverte.

Cette modification permettra aux abonnés de trouver plus aisément les histoires qu'ils souhaitent regarder. Mais les amis demeureront toujours séparés des éditeurs et influenceurs.

Snapchat ajoute par la même occasion des étiquettes GIF de type Giphy pour animer les histoires (stories).

Les modifications apparaîtront d'abord sur la plateforme iOS et celles sur Android plus tard dans les prochaines semaines.