Le client bureautique Twitter sur Mac est abandonné

André Boily 19-02-2018 | 15h15

Que ce soit pour faiblesse d'achalandage ou un autre motif, la société Twitter a signifié l'abandon de la version application client Mac. Les abonnés de Twitter qui l'utilisaient sont dorénavant redirigés sur la version Web.

L'application client Mac de Twitter n'existe plus, elle a d'ailleurs été retirée de la boutique Mac App Store d'Apple et, de ce fait, n'est plus disponible en téléchargement. Le soutien technique de Twitter a publié que l'application Mac ne sera plus supportée dans 30 jours.

Ceux qui l'utilisaient devront se rabattre sur la version Web (https://twitter.com), Twitter promet qu'elle recentre ses efforts pour offrir à ceux-ci une qualité identique et cohérente entre les multiples plateformes en cours.

Chez les utilisateurs, on craint de plus que Twitter ne ferme les vannes à TweetDeck, une application multicolonne que l'on dit appréciée, mais qui n'affiche que 2 étoiles sur 5 dans la boutique Mac App Store. Avec ses outils et ses notifications, TweetDeck est conçue pour les gens de l'édition, du marketing et des grands utilisateurs de Twitter pour suivre en temps réel les sujets et conversations qui les intéressent le plus.

Bref, la décision de Twitter fait des mécontents. Peut-être que cette décision ouvre la porte à un futur produit plus solide avec la plateforme Twitter dont le groupe vient de connaître de très bons résultats à son dernier trimestre financier. À 33 $US à la clôture vendredi, l'action a d'ailleurs plus que doublé depuis son creux d'avril 2017.