Facebook met à l'essai un bouton de désapprobation

André Boily 09-02-2018 | 16h06

La direction de Facebook teste à petite échelle un nouveau bouton de désapprobation pour exprimer un avis défavorable. Mais celle-ci demeure toujours très réticente à ce genre de vote négatif.

Pour faire équilibre aux réactions d'approbation «j'aime» ou «j'adore», Facebook a introduit des boutons «haha», de «tristesse» et de «colère», mais n'a pas encore été jusqu'à aller à mettre en ligne des équivalents à «je n'aime pas». Ceci pour la simple raison que la direction ne veut pas faire de Facebook un forum où les gens votent en faveur ou contre les messages des gens - d'où la présence des seules options de «réactions» illustrées ici.

Le bouton de désapprobation ou de vote négatif est ce qu'il y a de plus proche du bouton «dislike» (n'aime pas). Il fait partie de la stratégie de «bien-être» (well-being) de Facebook qui met l'accent la qualité des contenus des fils de nouvelles qui génèrent des échanges dignes d'intérêt au lieu des navigations passives, sans interventions. La même stratégie vise également à nous donner du meilleur temps en ligne, moins longtemps.

Faire ressortir la qualité des contenus... ou la censure

Avec les nouveaux boutons de désapprobation, Facebook s'assure que les échanges les plus constructifs montent dans la hiérarchie des messages, mais aussi que les contenus ou commentaires répréhensibles soient remarqués des protocoles ou des algorithmes mis en place par Facebook. Ces derniers, en pareil cas, de même que leurs auteurs seraient déclassés et rendus moins visibles.

Mais, ce faisant, Facebook nagerait ici en pleine censure sur ce qui est approprié ou non. L'entreprise lutte désespérément avec elle-même pour ajuster ses protocoles et éviter ainsi de dérailler tout son projet média et social.