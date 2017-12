Instagram n'échappe pas aux publicités frauduleuses

André Boily 11-12-2017 | 22h47

Des ordinateurs portatifs neufs vendus 74, 86 voire 137 $CAN seulement dans une publicité sur Instagram ! Trop beau pour être vrai? Hiusmla.com qui les vend est un site basé aux Seychelles et aux États-Unis dont le niveau de confiance est très bas.

Des ordinateurs neufs de marque vendus entre 74 et 162 $CAN ? Imaginez un instant, les disques électroniques SSD qui les équipent valent à eux seuls deux fois plus cher que l'ordinateur au complet! Sur Amazon.com, une boutique bien connue pour vendre avec des marges très faibles à peu près tout ce qui existe sur Terre, de pareils disques SSD de 512 Go se détaillent entre 140 et 205$US (entre 180 et 267 $CAN).

Cette boutique en ligne Hiusmla.com qui se dit basée en Grande-Bretagne qui n'a que 20 jours d'existence selon scamadviser.com fait apparaître des publicités sur l'application Instagram qui ne semble pas trop s'en faire de la fiabilité de tels sites.

Je vous laisse juger des ordinateurs portatifs offerts :

Asus : écran tactile 13 po, Intel Core i5, 8 Go de mémoire vive, 1 To sur disque dur : 74 $CAN.

HP Spectre x360, écran tactile 13,3 po, Intel Core i5 2,5 GHz, 86 $CAN

Alienware 17 R3, écran 17 po, Intel i7 2,7 GHz, 162 $CAN

Dell XPS , écran tactile 13,3 po, Intel i7, 16 Go de mémoire vive, SSD de 512 Go : 137 $CAN.

Tous livrés sans frais si la valeur excède 80 $US.

Sur d'autres sites d'analyse, et on peut en juger en lisant bien l'adresse, Hiusmla n'utilise pas de connexion HTTPS sécurisée pour ses communications.

Comme tout l'Occident est en pleine période de magasinage allant de novembre jusqu'après le début janvier - du vendredi fou jusqu'aux soldes de fin du temps des fêtes, ces sites aux prix sans commune mesure sont des raisons de plus de se méfier.