Facebook lance l'application Messenger Kids pour enfants

André Boily 04-12-2017 | 13h52

Facebook met en ligne une application de messagerie destinée aux enfants. Messenger Kids permettra d'échanger des messages et des vidéos avec les membres de la famille et les amis. Les parents auront toutefois un contrôle entier sur la liste des contacts.

La direction de Facebook dit vouloir répondre aux associations américaines de parents qui recherchaient une application de messagerie pour enfants qui leur permettrait d'en gérer les contacts.

Disponible pour l'instant seulement qu'aux États-Unis, l'application mobile Messenger Kids pour téléphones intelligents et tablettes offre une solution sûre et amusante pour les parents et les enfants souvent équipés d'un téléphone intelligent ou d'une tablette pour jouer, selon le communiqué de Facebook.

Élément essentiel à la sécurité, les parents gèrent tous les contacts de leur enfant à partir de leur compte Facebook.

Le grand réseau social américain dit avoir engagé une douzaine d'experts et de conseillers sur le développement des enfants, la sécurité en ligne et les technologies média pour réaliser cette application.

Cette dernière a été testée par plusieurs familles pendant des mois avant de la livrer au reste de la communauté Facebook aux États-Unis. Une fois leur compte ouvert par un des parents, les enfants peuvent dialoguer seul à seul ou en groupe avec les contacts approuvés.

Les jeunes sur Messenger Kids peuvent également envoyer des photos, des vidéos ou des messages texte uniquement qu'aux personnes approuvées. De leur côté, les parents reçoivent une copie des contenus transmis par leurs enfants sur leur propre application Messenger.