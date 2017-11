Bitcoins, la SEC sert un avertissement aux vedettes américaines

André Boily 03-11-2017 | 11h58

La redoutable commission des valeurs mobilières (SEC) américaine vient de servir un avertissement aux sportifs, musiciens, artistes et autres vedettes qui utilisent leur célébrité sur le Web pour endosser et faire la promotion de monnaies virtuelles, comme les bitcoins.

La Securities and Exchange Commission ou commission des valeurs mobilières des États-Unis a publié un avertissement aux vedettes de tout acabit pour leur implication dans les monnaies virtuelles, notamment sur les réseaux sociaux.

La Commission sort le bâton les avertissant que leur promotion des monnaies virtuelles comme les bitcoins serait illégale si ces vedettes «ne divulguent pas la nature, la source et le montant de toute compensation versée directement ou indirectement en échange de cet endossement», écrit la SEC sur son site.

Sur les sites financiers, on ne compte plus les articles sur la croissance prodigieuse des valeurs de monnaies virtuelles.

Les personnes qui font ces endossements peuvent également être tenues responsables des violations potentielles des dispositions antifraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières, de la participation à une offre non enregistrée et de la vente de titres et de leur rôle de courtier non inscrit.

La SEC s'inquiète des répercussions que de telles promotions par des vedettes ou sportifs peuvent avoir sur le public, tout simplement parce quelqu'un de renom dit d'un produit ou d'un service que c'est un bon investissement.