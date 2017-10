Combien d'heures par jour passez-vous sur les téseaux sociaux?

André Boily 25-10-2017 | 15h13

Les réseaux sociaux sont conçus pour générer une forte activité et pour multiplier les interactions. Pas étonnant donc que l'on parle de plus en plus de dépendance. Souvent, on ne se rend pas compte du temps que nous consacrons à Facebook ou Twitter. Pour cela, il existe des outils en ligne qui permettent de mesurer nos dépendances en ligne.

Si on vous dit accroc à Facebook ou à votre téléphone intelligent, il serait sans doute temps de mesurer pour de bon cette dépendance. Ces appareils sont devenus si intégrés à notre quotidien qu'il devient difficile d'en mesurer la réelle profondeur. Un indice, si vous dites «la batterie de mon téléphone est toujours déchargée», il est à parier que vous en faites une surutilisation. Quoi de mieux donc qu'une application sur son appareil mobile pour mesurer les activités et le temps passés avec son téléphone intelligent ou tablette ?

Combien de fois par jour utilisez-vous votre téléphone intelligent ? Quelles applications utilisez-vous le plus souvent ? Et la liste des suivis s'allonge jusqu'au nombre de fois où vous répondez ou appelez au téléphone chaque jour et il est même possible de se fixer des limites.

Sur iOS, la plateforme mobile des appareils Apple, il y a l'application Moment - Screen Time Tracker. Hormis qu'elle soit éditée uniquement en anglais, l'application permet d'assurer un suivi de vos activités ou vos dépendances numériques comme celles indiquées plus haut.

Comme elle fonctionne en arrière-plan, Moments se limite à envoyer des notifications basées sur vos réglages.

Sur Android, il y a l'application QualityTime développée par ZeroDesktop pour surveiller vos heures passées sur le petit écran mobile. Combien de fois déverrouillez-vous votre téléphone, combien de temps passez-vous à des jeux et quelles applications sont ouvertes le plus souvent.

Parions que ce sont Facebook et autres applications de réseautage social qui accaparent votre précieux temps.

Si vos données d'utilisation dépassent les standards moyens, vous êtes sans doute mûrs pour une cure detox !

C'est ce que l'on dit le plus souvent : le temps, c'est précieux.