Facebook investira 1 G$ dans un centre informatique

André Boily 05-10-2017 | 17h27

Bienvenue dans l'ère numérique, Facebook a annoncé qu'elle investira dans un méga centre informatique au coût de 1 milliard $ en Virginie entièrement alimenté au solaire et dont la particularité sera qu'il qu'à peine une centaine d'employés y travailleront.

C'est le début d'une nouvelle ère, celle de communautés rassemblées dans un gigantesque ensemble numérique. Si Facebook était un pays, il serait le plus grand et le plus populeux de la planète avec ses 2 milliards d'abonnés tous unis par leurs téléphones intelligents ou leurs ordinateurs.

Pour gérer tout cela, ça prend plus que quelques serveurs Web, plutôt des usines complètes appelées centres informatiques. En plus des huit centres que le groupe détient aux États-Unis, celui que le géant des réseaux sociaux s'apprête à construire en Virginie coûtera au bas mot 1 milliard de dollars. Et une fois qu'il sera construit et en activité, seulement une centaine d'employés y travailleront.

100 % solaire

L'immeuble fera un peu moins de 1 million de pieds carrés dans le comté d'Henrico. Pour respecter sa politique d'économie des énergies, des centaines de millions $ iront à la construction d'installations de production solaire pour alimenter à 100 % le centre informatique. Selon Facebook, son centre sera le plus avancé au monde en matière d'efficacité énergétique.

Des millions de litres par jour !

Mais pour un centre informatique qui n'abritera que quelques personnes, sa consommation d'eau sera de 13,2 millions de litres par jour ! La raison ? La grande capacité de refroidissement qu'exigent des milliers de serveurs lame montés en bâti pour évacuer les calories en trop. Selon le fabricant Cool IT Systems, les liquides absorbent jusqu'à 3500 fois plus de calories que l'air. Un échangeur eau-eau comme dans les centrales nucléaires s'occupe d'évacuer la chaleur absorbée par le circuit primaire.

Par comparaison, selon le site DataCenter Knowledge, le plus récent centre informatique de 340 k pi2 d'Apple à Prineville a consommé en 2015 près de 102 millions de litres en une année, soit 0,28 M de litres par jour.

Juste par sa consommation d'eau, ce nouveau centre informatique de Facebook vous donne une idée de son ampleur.

Celui-ci sera en activité en 2019.