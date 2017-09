Instagram, des millions de comptes piratés à cause d'un bogue

André Boily 05-09-2017 | 11h01

Un bogue dans la plateforme Instagram a permis à des pirates de dérober des comptes d'utilisateurs avec leurs photos et numéros de téléphone, aussi bien parmi les comptes privés que publics. Les principaux comptes de vedettes ont été mis en vente en ligne.

Si la faille a vite été corrigée par Instagram qui précise que les mots de passe n'ont pas été corrompus, les pirates ont eu néanmoins le temps de s'emparer de millions de comptes publics et privés et de créer une base de données accessible à quiconque est prêt à payer.

Des six millions de comptes sur les 700 au total, ce sont surtout ceux des grandes vedettes du cinéma, de la musique et des sports qui ont de la valeur sur le marché noir. Des noms comme Selena Gomez, Taylor Swift, Di Caprio, Beyoncé ou encore ceux du président Donald Trump, de Nike, de David Beckham et de Ronaldinho se sont retrouvés sur Doxagram, un site du Dark Web qui a été par la suite fermé.

Protéger son compte

Des comptes de célébrités comme celui de Selena Gomez avec 126 millions d'abonnés ont offert aux pirates de publier des photos intimes de son ex-copain Justin Bieber.

Bien évidemment, Instagram s'excuse de cette intrusion informatique. Pour vous et moi, le plus sage se résume à modifier son mot de passe et à utiliser la fonction de double vérification ou authentification en deux étapes pour bien verrouiller son compte, une mesure qu'offre la plateforme à tous ses utilisateurs.