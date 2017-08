Facebook inaugure Watch, une nouvelle plateforme vidéo

André Boily 10-08-2017 | 12h44

Appelée Watch, Facebook lance une nouvelle section vidéo accessible sur téléphone intelligent, tablette, ordinateur et même dans les applications de votre télé intelligente. Les émissions, en direct ou enregistrées, suivent un thème ou une histoire. Avec Watch, Facebook met un pied dans la diffusion vidéo, comme ses rivaux YouTube et Netflix.

Sur la plateforme du réseau social Facebook, la section Watch n'est pas nouvelle en soi. Elle représente plutôt une refonte majeure de l'actuel onglet vidéo qui vise désormais à rejoindre et à fidéliser ses abonnés avec des histoires et des émissions. En ouvrant Watch, ces derniers retrouveront les plus récents épisodes de leurs émissions favorites.

Cette nouvelle stratégie vidéo prévoit que les utilisateurs de Facebook resteront plus longtemps à regarder des émissions sur la plateforme, une manière d'exposer ceux-ci à davantage de publicités. Et qui dit publicités, dit revenus publicitaires pour le géant des réseaux sociaux.

Facebook fait aussi le pari qu'en bonifiant sa section vidéo, elle procure une expérience différente de celle de Netflix ou de YouTube grâce à ses composantes sociales et de clavardage.

Pour tester sa section vidéo, Facebook l'a d'abord présentée à un groupe limité aux États-Unis et, devant son succès, la société entend l'offrir à ses abonnés. Rappelons que la fameuse plateforme compte plus de 2 milliards d'abonnés qui, chaque mois, y accèdent en ligne.