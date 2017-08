Les traductions de Facebook sont désormais entièrement gérées par intelligence artificielle

André Boily 04-08-2017 | 15h28

Terminés les modèles de traduction automatique pour Facebook. Le géant vient de confirmer que ceux-ci sont dorénavant remplacés par des systèmes d'intelligence artificielle (IA) plus précis et rapides. Chaque jour, ils traduisent près de 4,5 milliards de messages entre abonnés.

L'annonce a été faite hier sur le blogue de la société informatique.

Auparavant, on explique que les moteurs de traduction découpaient les phrases en éléments individuels pour les traduire par groupe de quelques mots seulement.

Par ce qu'on appelle « réseau neuronal » (neural network), une méthode de représentation de la connaissance utilisée en IA et qui stimule certains processus biologiques du système nerveux (définition du GDT), il est possible de comprendre le contexte en entier de la langue source pour traduire les phrases avec plus de précision et plus de fluidité. Au coeur de cette technique, le réseau mémoriel à court et long terme ou long short-term memory network.

Et quand un mot est inconnu, le système placera une marque pour celui-ci dans la traduction. Aussitôt, une recherche alternative est effectuée dans le dictionnaire maison de Facebook élaboré à partir des données de formation. On parvient par exemple à traduire «tmrw» par tomorrow puis par «mañana» si la cible est l'espagnol. Ainsi, le mot inconnu est remplacé efficacement.

On utilise aussi une technique de «réduction du vocabulaire» pour combiner les occurrences les plus fréquentes dans la langue cible pour ensuite produire une banque des meilleures traductions possible. Avantage, une traduction plus rapide et moins lourde pour le système d'IA et le lecteur.