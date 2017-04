4 façons de vaincre les distractions numériques

Stéphanie Godbout 26-04-2017 | 11h34

Communiquer avec notre meilleur ami en Australie, payer ses factures, trouver la station service la plus proche, magasiner les billets d’avion les moins chers, consulter des ouvrages de référence dans le confort de son foyer… la technologie nous facilite la vie au quotidien et nous aide à être plus productifs.

Hélas, si elle permet de gagner du temps, elle en dévore aussi beaucoup. Vous avez du mal à effectuer vos tâches sans constamment vérifier votre page Facebook, lire vos courriels personnels ou jeter un œil aux nouvelles publications sur Twitter? Voici notre petite liste de façons de vaincre les distractions numériques.

Limitez les distractions

Vous êtes passés maîtres dans l’art de faire deux choses en même temps. Que ce soit de répondre à vos courriels en même temps que vous êtes au téléphone ou de jeter discrètement un œil aux notifications reçues sur votre téléphone alors que vous discutez avec un collègue, vous excellez dans le multitâche. Vraiment? Selon une récente étude publiée par l’American Psychological Association, le multitâche pourrait gaspiller jusqu’à 40 % du temps productif d’une personne tandis que moins de 2 % de la population serait efficace lors de la commutation des tâches. Ainsi, évitez la multiplication de fenêtres et programmes ouverts sur votre ordinateur et mettez de côté votre téléphone si vous utilisez votre tablette. Bref, soyez productifs, ne faites qu’une chose à la fois!

Imposez-vous des limites

S’il vous impossible de vivre sans technologie, pensez à vous imposer des limites. Par exemple, répondez à vos courriels professionnels uniquement du lundi au vendredi entre 8 h et 19 h, remisez votre téléphone pendant les repas en famille, consultez votre page Facebook uniquement sur l’heure du dîner et cessez d’utiliser votre tablette au moins 60 minutes avant l’heure du coucher. Vous manquez de volonté et dérogez facilement à vos propres règles? Optez pour un service comme Freedom qui, tel un contrôle parental version adulte, bloquera l’accès aux sites que vous aurez choisis, le temps que vous voudrez sur tous les appareils que vous aurez sélectionnés. https://freedom.to/

Freinez l’arrivée d’information

Si les notifications et les infolettres de tout genre nous permettent d’être à l’affût des dernières actualités ou d’un solde exceptionnel dans notre boutique préférée, elles sont aussi de grandes perturbatrices de notre attention qui arrivent sans crier gare. Pour éviter de céder à la tentation, limitez les notifications et les abonnements aux infolettres! Vous désirez faire rapidement le ménage des courriels promotionnels qui s’accumulent inutilement dans votre boîte de réception? Unroll.me est le service Web tout indiqué pour se désabonner rapidement des envois indésirables. Simple d'utilisation, Unroll.me dresse une liste de toutes les infolettres auxquelles vous êtes abonnés, et vous permet de les gérer sans difficulté. https://unroll.me/

Coupez-vous du monde

Comme les piles de vos appareils électroniques, votre cerveau a besoin de se recharger! Ainsi, faites le plein d’énergie en vous allouant des pauses sans technologie. Pensez à vous

aérer le cerveau quelques minutes à l’extérieur, installez-vous dans une pièce sans écran pour terminer la lecture d’un rapport important ou encore, éteignez votre téléphone pendant vos réunions, mais surtout pendant vos vacances dans le sud. Imaginez, pour une fois, ne pas vous endormir ni vous réveiller avec l’écran de votre téléphone…