4 conseils pour protéger ses comptes sociaux contre le piratage

Stéphanie Gendron 20-04-2017 | 15h12

Tout récemment, le compte Facebook de François Hollande a été piraté pour annoncer son « pot de départ », tandis que des pirates ont pris d’assaut le compte Twitter de McDonald’s pour insulter Donald Trump.

Le piratage de comptes sur les réseaux sociaux est un véritable fléau qui peut avoir de fâcheuses répercussions. Vous n’aimeriez pas qu’un inconnu s’empare de votre compte et publie des insanités sous votre identité? Voici notre petite liste de conseils astucieux pour éviter de faire pirater vos comptes sociaux.

Équipez-vous d’un bon mot de passe

Si cela semble l’évidence même, une récente étude menée par l’entreprise Keeper a pourtant révélé que le mot de passe le plus populaire en 2016 était 123456, suivi de 123456789 et qwerty. Oubliez les mots de passe avec votre date de naissance, votre numéro de téléphone ou toute autre donnée personnelle facile à trouver et prenez le temps de choisir un mot de passe complexe, composé de lettres minuscules et majuscules, de chiffres et de caractères spéciaux, différent pour chacun de vos comptes. Vous avez peur de ne plus vous rappeler de tous vos mots de passe? Pourquoi ne pas vous munir d’un gestionnaire de mots de passe performant tel que 1Password ou LastPass?

Activez la double authentification

Comme le veut l’adage, deux précautions valent mieux qu’une! Activez sans plus tarder la double authentification, également appelée la validation en deux étapes, un processus qui permet d’ajouter un niveau de sécurité à votre compte. Vous tentez de vous connecter à partir d’un nouvel ordinateur, d’un nouvel appareil mobile ou d’un nouveau navigateur? Par mesure de sécurité et pour empêcher que ce soit quelqu’un d’autre que vous qui essaie d’accéder à votre compte, un SMS comportant un code unique sera envoyé à votre appareil mobile. Après avoir entré votre mot de passe, comme d’habitude, vous devrez saisir ce code spécial pour accéder à votre compte. Ainsi, si une personne malintentionnée réussit à déchiffrer votre mot de passe, elle sera freinée par cette seconde protection.

Limitez les applications tierces

Une autre façon de pirater votre compte est de le faire par le biais d’une application tierce reliée à l’un de vos comptes. Par exemple, en mars dernier, le piratage massif de Twitter portant une signature turque aurait été fait par des pirates qui s’en seraient pris au service Twitter Counter, un outil servant à mesurer l’audience sur le réseau social. Si les applications tierces proposent des fonctionnalités pratiques, notamment la publication de Tweets sur votre compte Facebook, elles sont aussi une porte d’entrée supplémentaire pour les pirates. Soyez vigilants quand vous autorisez l’accès à votre compte social et faites-le uniquement avec des services reconnus. Pourquoi ne pas en profiter pour le faire un ménage et révoquer l’accès aux services que vous n’utilisez plus?

Restez discrets

Vous êtes comme un grand livre ouvert et aimez partager vos joies et vos peines sur les réseaux sociaux. Par contre, s’il peut être réconfortant de recevoir des mots d’encouragement quand votre journée a mal commencé, pensez à garder une certaine

discrétion. Outre des renseignements que vous savez trop personnels tels que votre numéro d’assurance sociale ou votre numéro de téléphone, évitez de divulguer des informations concernant votre couleur préférée, le nom de votre premier animal de compagnie, la ville où vous avez grandi… souvent des réponses aux questions utilisées pour réinitialiser un mot de passe oublié. De plus, pourquoi ne pas en profiter pour revisiter les paramètres de confidentialité des différents réseaux sociaux et vous s’assurer que les personnes qui peuvent voir vos publications sont bien celles que vous voulez?