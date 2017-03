La statue ratée de Cristiano Ronaldo parodiée sur le web

Un buste en bronze à l'effigie de Cristiano Ronaldo, star de la célèbre équipe de football Real Madrid, a été inauguré mercredi à l'aéroport de Madère, sa ville natale, au Portugal.

L'œuvre a rapidement suscité de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux.

Voici quelques-unes des meilleures!

I don't know what you're talking about guys, I think the Ronaldo statue looks pretty good pic.twitter.com/JIUwQBuqUY