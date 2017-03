Une nouvelle série d'emojis sur iPhone

23-03-2017 | 11h09

Une nouvelle série d'emojis verra le jour le 30 juin prochain sur iOs. Les propriétaires d'un iPhone auront la chance d'utiliser un total de 69 nouvelles émoticônes fantastiques regroupées dans plusieurs catégories.

Emojipedia nous présente un aperçu de ces nouveaux emojis.

Les visages auront encore une place importante. Pour la première fois, il sera possible d'utiliser le visage d'une femme voilée et d'un homme barbu.

Deux autres nouveautés comme une femme enceinte et une femme qui allaite.

On ne peut pas passer à côté des émoticônes alimentaires. Le sandwich fera enfin son entrée après plusieurs années d'attente. On retrouvera également plusieurs aliments comme une noix de coco, un kiwi, un brocoli, un bretzel, un T-bone et du bacon.

Le sport, la santé et les animaux seront aussi des thèmes importants cette année. Il sera possible d'envoyer des emojis de personnages dans un sauna, pratiquant le yoga ou encore l'escalade. Ou encore des animaux tels qu'une girafe, un dinosaure ou encore un hibou.

L'apparition d'une toute nouvelle catégorie plaira énormément aux utilisateurs; emojis fantastiques. Il y en aura pour tous les goûts: sirènes, génies, fées, elfes, vampires, zombies et mages. Ils seront accesibles dans le genre féminin ou masculin.