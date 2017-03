L'étrange message de Poutine pour la Journée des femmes

Vladimir Poutine a souligné, par l'entremise du compte Twitter officiel du président russe, la Journée internationale des femmes. Par contre, la forme de son message va à l'encontre de son contenu.

Dans la missive liée à son tweet, le controversé chef d'État a cité un texte du poète russe Constantin Balmont (1867, 1942) :

La femme est avec nous lorsque l'on voit le jour

La femme est avec nous à notre dernière heure

La femme est l'étendard lorsque nous combattons

La femme est la joie qui germe à notre œil

Toutefois, ni la femme ni la joie ne sont présentes dans l'austère photo qui accompagnait son intervention.

Today is International Women's Day. Congratulations from the President https://t.co/kxusMoQcIJ pic.twitter.com/MY4zqRIJgC

Quelques internautes ont sauté sur l'occasion pour égayer ce cliché. Notons l'effort de Pete Fraser.



Ils sont aussi nombreux à avoir accusé Poutine d'hypocrisie. En effet, son gouvernement a récemment approuvé un amendement à la loi qui décriminalise certaines formes de violence conjugale...

@KremlinRussia_E who has just allowed domestic violence against women, I guess women are very thankful