L'étonnante illusion d'optique qui fait rougir Twittter

03-03-2017 | 11h09

Que voyez-vous sur cette image? Des fraises? Jusque là rien d'étonnant. Mais de quelle couleur voyez-vous les fruits? Plutôt rouge non? C'est ici que l'affaire devient plus étrange car détrompez-vous, cette image ne contient en réalité aucun pixel rouge. Elle est uniquement composée de pixels gris (et un peu verts, certains n'ont pas hésité à vérifier).

Même après avoir lu ça, vous pouvez la regarder à nouveau, vous verrez toujours les fraises rouges. Mais alors d'où vient cette couleur C'est en réalité votre cerveau qui vous trompe. En effet, cette image a été postée sur Twitter par Akiyoshi Kitaoka, professeur de psychologie à l'Université de Ritsumeikan au Japon et spécialisé dans les illusions d'optique.

Cette image en particulier fait appel à un phénomène appelé «constance de couleur». Notre cerveau ou plus précisément notre système visuel fait en sorte que la couleur perçue d'un objet reste relativement constante quand il est exposé à différentes lumières. Pourquoi une telle adaptation? Pour éviter la contamination.

Une lumière qui contamine les couleurs

Interrogé par Motherboard, Bevil Conway, expert en perception visuel au National Eye Institute a expliqué: «si vous imaginez marcher dehors sous un ciel bleu, cette lumière bleue va, en quelque sorte, contaminer en terme de couleur tout ce que vous voyez», en jouant sur les longueurs d'onde (les couleurs) de la lumière qui vont pénétrer dans votre oeil.

Si vous regardez une pomme rouge par exemple, ce n'est pas la même lumière qui va pénétrer dans vos yeux en fonction de si vous êtes dehors ou à l'intérieur sous une lumière artificielle. Comme cette contamination n'est pas vraiment utile et peut être trompeuse, notre cerveau s'est adapté pour la corriger et voir la «bonne» couleur, quelle que soit l'exposition lumineuse.

Dans le cas présent, l'image a été manipulée pour n'afficher que des pixels gris. Et c'est ici que réside le subterfuge: face à cela, le cerveau prend les choses en main.

Gris - bleu = rouge

«Votre cerveau dit 'la source lumineuse sous laquelle je vois ces fraises présente un certain composant bleu, donc je vais le soustraire automatiquement de chaque pixel'. Et quand vous prenez des pixels gris et que vous soustrayez ces tons bleus, vous finissez avec du rouge», a détaillé Bevil Conway.

Avec les fraises, le phénomène est favorisé par le fait qu'on sait que ces fruits sont rouges, donc le cerveau est d'autant plus prêt à les apparier avec cette couleur. Au final, cela pousse en regardant l'image, à avoir l'impression que les fraises sont bel et bien rouges mais recouvertes d'un film spécial bleuté. Une autre preuve qu'il ne faut pas toujours se fier à ce qu'on voit !