Commentts est maintenant disponible sur Android

08-02-2017 | 11h50

Le réseau social Commentts, conçu par les Québécois Sammy Najar et Jean-Sébastien Lozeau, prend de l'envergure. Il est désormais disponible sur Android.

«Notre but est de permettre aux utilisateurs de réagir à l'actualité à l'aide d'un seul outil: leur créativité», ont souligné les créateurs de l'application.

Commentts permet à ses utilisateurs d'échanger et de commenter, souvent de façon humoristique, les grands titres de l'actualité. Lancé sur iOS en avril 2016, il compte à ce jour plus de 10 000 utilisateurs, dont les Justiciers masqués, Stéphane E. Roy et Richard Z. Sirois.

L'application peut être installée gratuitement depuis le Google Play Store.