Et si Facebook devenait un site de rencontres?

02-02-2017 | 14h13

Le réseau social teste actuellement une nouvelle section sur son application mobile, qui doit encore être peaufinée, consistant à trouver des contacts partageant les mêmes intérêts.

Sur le même principe que l'application Tinder, qui met en relation des abonnés selon leurs intérêts et leurs points communs, Facebook innove avec «discover people». Les membres du réseau social peuvent trouver de nouveaux contacts qui assisteront eux aussi à de prochains événements recensés sur Facebook, par exemple. Ils peuvent aussi consulter la liste des personnes habitant dans la même ville.

Pour accéder à ce «répertoire», les utilisateurs doivent renseigner leur profil, pour se présenter davantage. Il suffit de faire défiler le nom des personnes de haut en bas. Cette liste ne prend pas en compte les amis de l'internaute intéressé par «discover people».

La nouvelle fonctionnalité n'en est qu'à ses débuts et n'est pas encore visible par tous, même si elle est déployée sur iOS et Android. «Discover people» se trouve dans la liste des différentes sections, telles que «amis», «événements», «groupes»... Le but est aussi bien de faire des rencontres amoureuses que de nouer des contacts professionnels.