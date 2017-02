Les plus mignons animaux du monde grâce au #cuteanimaltweetoff

02-02-2017 | 13h09

Les parcs animaliers d’un peu partout dans le monde ont récemment partagé les images les plus craquantes de leurs animaux sur Twitter.

Ce défi en ligne s’articulant autour du mot-clic #cuteanimaltweetoff s’inscrit dans la même veine que le #backpackchallenge ou le #mannequinchallenge, mais en beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mignon.

Ce nouveau mouvement a pour origine cette série de messages publiés le 25 janvier. Le Smithsonian's National Zoo & Conservation Biology Institute de Washington aux États-Unis a publié une photo de son nouveau résident, un bébé phoque au regard perçant.

We have a new gray seal pup at our @NationalZoo! She appears to be nursing, moving and bonding well with mom. More: https://t.co/5nZRQwNl0J pic.twitter.com/ns6j2BH1sV — Smithsonian (@smithsonian) 25 janvier 2017

L'aquarium de Virginie, situé lui aussi aux États-Unis, a renchéri en partageant une image d'otarie et de balbuzard.

Ne voulant pas demeurer sur les lignes de côté, le zoo de Philadelphie a diffusé ce cliché magnifique.

Depuis, une simple recherche pour le mot-clic #cuteanimaltweetoff permet de voir une série de photos attendrissantes provenant d'un peu partout dans le monde, comme celles-ci.

Welcome this cozy cheetah cub to the #cuteanimaltweetoff! pic.twitter.com/vdhUKmyRqa — Cincinnati Zoo (@CincinnatiZoo) January 26, 2017

We introduce you to Chulina, our little panda born only a few months ago. She is #CuteAnimalTweetOff @zoomadrid pic.twitter.com/HXg2zksOq6 — zoo madrid (@zoomadrid) February 2, 2017