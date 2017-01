Vague de sympathie sur la page Facebook de la mosquée de Québec

«Je suis sincèrement désolée. Vous ne méritez pas toute cette haine envers vous», a écrit Georgina Barragan, sur la page Facebook de la mosquée.



«Tout mon coeur est avec vous, je suis si désolée de toute cette haine si injuste et injustifiée... je me sens bien impuissante. Mes plus douces pensées sont pour vous et les proches des victimes», a pour sa part écrit Catherine-Emmanuelle Laliberté.



«Sincères condoléances, tendres pensées de réconfort et d'amour pour les familles et proches des victimes de cette violence insensée et inacceptable... bon courage, nous sommes de tout cœur avec vous», a déclaré Richard Antoine Cornforth.



«Toutes mes condoléances aux familles des victimes, et j'espère que tous les blessés s'en sortiront.

C'est un acte honteux, une tragédie qui me fend le cœur», a dit Dave Martin sur une vidéo publiée sur la page Facebook de la mosquée de la Capitale-Nationale.



«D'une infinie tristesse. Ne nous laissons pas réduire à ces messages de haine. Vous êtes Québécois et Canadiens comme nous tous. Intolérable, je vous envoie mes pensées», a ajouté Mario Gagnon.



«La culture de l'incompréhension, de la peur et de la haine n'a pas sa place au Québec et au Canada, peu importe notre religion. Nous sommes avec vous de tout cœur. Mes condoléances aux familles affectées, j'espère qu'un jour vous trouverez la force en vous de pardonner. Vous êtes toujours bienvenus ici. Ici, vous êtes chez vous», a écrit Philippe Berthiaume.



«S'il vous plait, attendez le résultat préliminaire avant de faire circuler des rumeurs. La situation est très critique, que Allah nous prête endurance», a publié le Centre culturel islamique de Québec sur sa page Facebook, en soirée dimanche.