Maison-Blanche: a-t-il partagé son mot de passe sur Twitter?

Sean Spicer aurait-il partagé son mot de passe sur Twitter? Pire, l'aurait-il fait deux fois?

C'est certainement l'impression donnée par les messages suivants qui ont été effacés quelques secondes après avoir été publiés...

#FLASH - Trumps White House Press Secretary, Sean Spicer, tweets out password, not once, but twice in 2 days. Just amazing. pic.twitter.com/dwZFKx4RqB

Dire que Sean Spicer passe une mauvaise semaine est un euphémisme. Il est devenu la risée des journalistes lorsqu'il a soutenu que 1,5 million de personnes s'étaient déplacés pour l'investiture de Donald Trump alors que les rues de Washington semblaient à moitié déserte. Même les Stars de Dallas ont souligné le ridicule de la situation.

Les internautes se sont aussi moqués de ses nombreuses interventions contre la marque de crème glacée Dippin' Dots. Au point où la compagnie a réagit sur Twitter: «@seanspicer, relions les points! J'espère que la Maison-Blanche et vous accepterons notre invitation».

@seanspicer, let's connect the dots! We hope you and the @WhiteHouse take us up on our ice cream social invite 💓https://t.co/kmg5cNqpFe