FuckingWall, le mot-clic de l'heure sur Twitter

26-01-2017 | 10h13

L'ex-président mexicain Vicente Fox y est allé d'une nouvelle intervention spectaculaire contre le projet de Donald Trump de construire un mur sur la frontière sud des États-Unis aux frais des contribuables mexicains. «Le Mexique ne paiera pas pour ce putain de mur», a-t-il écrit sur Twitter avant d'ajouter le mot-clic #FuckingWall.

Sean Spicer, I've said this to @realDonaldTrump and now I'll tell you: Mexico is not going to pay for that fucking wall. #FuckingWall — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) January 25, 2017

L'expression a rapidement frappé l'imaginaire collectif. Une heure après sa publication, la missive de @VicenteFoxQue comptait 13 000 retweets, 15 000 mentions «J'aime» et 669 partages.

Nombreux sont ceux qui ont démontré leur appréciation du mot-clic #FuckingWall.

Ok le #FuckingWall est déjà devenu un instant classic, au panthéon de Twitter. — Arthur (@ArtSrrs) 25 janvier 2017

Best hashtag ever de l'ex-président du Mexique #FuckingWall https://t.co/lyClD2FT4r — stephanie cabre (@s_cabre) 25 janvier 2017

L'intervention ne semble toutefois pas avoir changé l'opinion du nouveau président des États-Unis. Sur Twitter, il encourage même le président mexicain en fonction Enrique Pena Nieto à annuler sa visite à la Maison-Blanche s'il ne compte pas financer la construction du mur.

Cette intervention n'a rien de surprenant pour Vicente Fox. Celui qui a dirigé le Mexique de 2000 à 2006 avait tenu le même discours sur les ondes de Fox Business News en février 2016.

Très critique du président américain, il a rédigé plusieurs tweets similaires au cours des derniers mois.

Iam not paying for that "F" wall that never will be constructed."Gracias" Trump por q México abrirá caminos al desarrollo en resto del mundo — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 9 novembre 2016

TRUMP, when will you understand that I am not paying for that fucken wall. Be clear with US tax payers. They will pay for it. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 6 janvier 2017

Grâce à l'ajout de l'expression #FuckingWall, peut-être rejoindra-t-il un plus grand nombre d'internautes?