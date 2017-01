Donald Trump défié par un demi oignon sur Twitter

«Et si ce compte qui n'est qu'un demi oignon dans un sac plastique obtenait plus d'abonnés que @realDonaldTrump?»

Telle est la missive épinglée au sommet du fil Twitter de @HalfOnioninABag.

Lancé le 20 janvier, ce compte est désormais suivi par plus de 526 000 abonnés.

C'est un bon début, mais ça demeure 41 fois moins que les 22 millions d'abonnés du nouveau président des États-Unis.

On retrouve quelques tweets savoureux sur ce compte humoristique comme: «Ça demeure un meilleur cabinet que celui de @realDonaldTrump.»

Still a better cabinet than @realDonaldTrump's. pic.twitter.com/E5WAx0vGvy