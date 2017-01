FreeMelania, la détresse de Melania Trump en 5 tweets

24-01-2017 | 13h40

Catapultée au rang de première dame à la suite à de l'élection de son mari, Melania Trump doit désormais vivre quotidiennement dans l'oeil du public.

Du coup, chacun de ses faits et gestes sont épiés par les médias du monde entier.

À en croire les images filmées lors de l'investiture de Donald Trump, vendredi deriner, la situation ne semble guère l'enchanter.

That video is not in reverse as some are claiming. Here’s a wider, longer version (h/t @LPDonovan) #FreeMelania pic.twitter.com/52zTjUSDUn — Tom ❄️ (@TommieWho) 23 janvier 2017

Faudrait-il voler à son secours? C'est du moins ce que suggère le mot-clic #FreeMelania qui enflamme présentement les réseaux sociaux.

Voici les exemples les plus probants de ce nouveau mème...

Sur l'affiche, on peut lire: «Melania, cligne des yeux deux fois si tu as besoin d'aide.»

Et si le contenu du cadeau remis à Michelle Obama était un message à l'aide...

Cette parade semble d'un ennui mortel.

I'm not the only one bored by this parade. #FreeMelania pic.twitter.com/l2DCgcJWgN — Michelle Kelly (@shellyellykelly) 20 janvier 2017

Ce GIF montre la différence entre les Obama et les Trump en moins de 10 secondes...