Les réseaux sociaux altèrent la relation parent-enfant

23-01-2017 | 13h26

D'après une étude délivrée par Kaspersky Lab, une société de cybersécurité mondiale, 21 % des parents reconnaissent que les relations avec leurs enfants ont changé, et ce à cause de la présence de ces derniers dans une situation compromettante sur les réseaux sociaux.

Même cas de figure dans le cadre d'une relation amoureuse: 16 % des personnes interrogées ont confirmé que leur relation avec leur partenaire a changé suite à une situation gênante sur les réseaux.

L'étude précise aussi que 14 % des parents se disent gênés par le comportement de leurs enfants en ligne.

Enfin, un tiers des personnes interrogées avouent qu'elles communiquent moins dans la vraie vie, dont 31 % avec leurs parents, 33 % avec leurs enfants, 23 % avec leur partenaire et 35 % avec leurs amis, car ils peuvent clavarder et les voir via les médias sociaux.