Trucs et astuces à connaître sur Facebook

Stéphanie Godbout 19-01-2017 | 15h15

Facebook soufflera bientôt ses 13 chandelles. Lancé le 4 février 2004, le plus populaire réseau social compte plus de 1,7 milliards d'utilisateurs actifs tous les mois, dont vous. Plusieurs fois par jour, vous consultez les profils de vos amis et commentez leurs diverses publications.

Bien que vous soyez un adepte inconditionnel de Facebook, connaissez-vous bien l'outil que vous utilisez quotidiennement? Voici notre petite liste des trucs et astuces indispensables pour optimiser votre expérience sur Facebook.

Prenez le contrôle des publicités

Vous êtes agacés par les publicités affichées sur Facebook? Sachez que si vous ne pouvez complètement les bloquer car elles permettent notamment au réseau social de rester gratuit, vous pouvez néanmoins contrôler celles auxquelles vous êtes exposés. Par exemple, si vous ne désirez plus voir la publicité d'un séjour à Walt Disney World, cliquez en haut à droite de celle-ci avant de choisir Masquer la publicité. Vous pouvez également déterminer vos préférences afin d'être sollicités par des produits qui vous intéressent. Pour modifier vos préférences publicitaires, rendez-vous dans Paramètres, puis Publicités.

Gardez une trace de vos publications

Le temps passe vite... tout comme la quantité d'informations que vous avez partagées au fil du temps sur Facebook. Comment est-ce possible de se souvenir de tous les commentaires, photos, vidéos et messages que vous avez publiés depuis votre inscription il y a plusieurs années? En demandant une copie de vos données à Facebook! Rendez-vous dans Paramètres, puis Télécharger une copie de vos données sur Facebook. Après avoir entré votre mot de passe, pour une question de sécurité, vous recevrez par courriel votre historique, incluant vos 286 égoportraits.

Arrêtez le lancement automatique des vidéos

Les vidéos sur Facebook sont amusantes et divertissantes. Par contre, lorsque vous consultez votre fil d'actualité et qu'elles sont lancées automatiquement, elles peuvent devenir irritantes. Heureusement, il est possible de mettre un terme à la lecture automatique. Rendez-vous dans Paramètres, puis Vidéos avant de sélectionner Non dans Lecture auto des vidéos.

Pour régler les paramètres de lecture automatique des versions mobiles et ainsi limiter la consommation de données, lancez l'application Facebook avant de suivre ces étapes :

Android :

Sélectionnez Paramètres des applications, puis Lecture automatique avant de choisir l'option désirée.

iOS :

Sélectionnez Paramètres, puis Vidéos et Lecture automatique avant de choisir l'option désirée.

Évitez qu'un intrus s'empare de votre compte

Vous êtes inquiets à l'idée qu'une personne mal intentionnée s'empare de votre compte et publie sous votre nom? Dormez sur vos deux oreilles et soyez alertés dès qu'il y a une tentative de connexion à votre compte à partir d'un navigateur ou d'un appareil inhabituel. Pour ce faire, rendez-vous dans Paramètres, puis Sécurité avant de sélectionner Alertes de connexion. Vous pourrez ensuite choisir de recevoir une notification par courriel ou encore, d'ajouter une protection supplémentaire en demandant un code de connexion que vous recevrez sur votre téléphone.

Ajoutez de la joie

Comme le veut l'adage, une image vaut mille mots! Alors, pourquoi ne pas agrémenter vos séances de clavardage, votre statut et vos commentaires de jolis émojis? Manchot, robot, talon haut... vous trouverez l'image qui résumera à merveille votre pensée. Pour voir d'un coup d'œil tous les émojis disponibles, visitez le site Emojipedia.

Choisissez qui tiendra les rênes

Comme il vaut mieux prévenir que guérir, il peut s'avérer prudent de choisir une personne de confiance qui pourra vous aider à récupérer votre compte si jamais vous aviez un problème à y accéder ou si quelque chose de plus grave vous arrivait. Pour ajouter un contact de confiance, rendez-vous dans Paramètres, puis Sécurité et Vos contacts de confiance. Pour désigner votre successeur, Rendez-vous dans Paramètres, puis Sécurité et Contact légataire.

Offrez vos albums photos à tous