La vidéo d'une femme qui retrouve son chat devient virale

10-01-2017 | 16h12

Les images d'une femme qui retrouve son chat dans un refuge après plus de deux ans de recherche créent l'émoi sur Facebook.

La vidéo partagée sur Facebook par Crystal Samaniego le 8 décembre 2016 a atteint plus de 4 000 000 de vues à ce jour.

On peut y voir sa sœur, Iris Samaniego, prendre dans ses bras Diego, un chat siamois («colorpoint shorthair»), au centre de contrôle des animaux californien Animal Friends of the Valleys.

Plus tôt dans la journée, Iris avait cru reconnaître la photo de son chat sur le site web de ce refuge.

«Quand j'ai vu sa photo, je suis partie du travail aussi vite que possible», a-t-elle relaté au site lovemeow.com.

Une fois sur place, il n'y avait pas de doute. Elle avait bel et bien retrouvé son animal de compagnie.

«Dès que je l'ai aperçu, j'ai ressenti une joie indescriptible, j'étais soulagée et émue, car j'avais enfin la preuve qu'il n'était pas mort.»

Diego et Iris avaient été séparés après 12 années passées sous le même toit. Le chat d'intérieur s'était échappé par la porte de garage.