Elle attire l'attention sur Twitter, mais pour la mauvaise raison!

09-01-2017 | 12h15

Une jeune femme de La Nouvelles-Orléans, en Louisiane, a causé une commotion sur Twitter en partageant une photo d'elle-même portant une robe de soirée avec la mention : «Je vais à un souper, car j'ai besoin d'une excuse pour porter ceci».

Ce n'est toutefois pas sa tenue qui a retenu l'attention, mais plutôt l'état de désordre de sa chambre à l'arrière-plan.

Going to dinner because I needed an excuse to wear this pic.twitter.com/UpeVG8y5SJ — alyssa 🏳️🌈 (@og_pocahontas) 23 décembre 2016

Nombre de commentaires font état du fouillis qu'on retrouve derrière elle. La scène est digne d'un livre «Cherche et trouve» pour enfants.

On y aperçoit des guimauves ainsi que des biscuits.

@og_pocahontas And after dinner, she'll be eating floor marshmallows for dessert: pic.twitter.com/WxrAhZJHWf — Tim Anderson (@RealTimShady42) 6 janvier 2017

Une personne croit même avoir repéré une souris parmi les objets éparpillés.

À la question : «Où as-tu trouvé cette robe?», un autre internaute répond de façon sardonique «Sur le plancher».

Si vous vous demandez de quoi ça pourrait avoir l'air si la chambre était en ordre, un utilisateur a mis à profit ses compétences de montage photo.

*Fixed* RT @og_pocahontas: Going to dinner because I needed an excuse to wear this pic.twitter.com/dBzG0Jax0U — One funny tweeter (@bk17__) 6 janvier 2017

Le cliché compte à ce jour 4419 partages et 8699 mentions «J'aime».