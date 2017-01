Ils postent des photos de leurs conquêtes à leur insu sur Facebook

Agence QMI 07-01-2017 | 04h42

Des groupes Facebook où plus de 50 000 hommes s'échangent des photos de leurs conquêtes souvent dénudées ont été dévoilés.

Parmi eux, «Babylone 2.0» et «Garde Ta Pêche», a rapporté le site internet belge Le Vif, reprenant une découverte faite par une blogueuse qui a réussi à accéder à l'un de ces deux groupes.

Des internautes y postaient des photos de leurs conquêtes prises à leur insu pendant l'acte ou juste après.

Le plus souvent, ces clichés étaient accompagnés de commentaires dégradants en plus de violer le droit à l'image et à la vie privée de toutes ces femmes, et ce, malgré le fait que ces groupes soient fermés.

Il faut en effet que l'inscription de chaque internaute soit validée par un administrateur.

La blogueuse rapporte l'un des commentaires attachés à une photo postée: «Première contribution : c'est très loin de l'avion de chasse qu'on traque tous, certes, mais du haut de mes 27 ans, je ne pouvais refuser ce taudis de 44 ans, juste pour rajouter une ligne sur le CV. Vieille peau. On ne recule pas devant le défi.»

La photo quant à elle, montrait une femme de dos, nue.

Ces deux groupes ont été fermés sur Facebook vendredi.