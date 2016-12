Cette photo pose un véritable casse-tête aux internautes...

27-12-2016 | 12h14

Combien de paire de jambes voyez-vous sur cette photo? Voilà la colle posée ces derniers jours aux internautes par une photo postée sur le site Reddit.

Car sur ce cliché en apparence anodin, se cache pourtant le plus grand des mystères. Montrant un groupe de six jeunes femmes posant tout sourire sur un canapé, cette photo attire l'attention en raison d'une particularité étrange.

En y regardant de plus près, on s'aperçoit en effet que l'image compte seulement cinq paires de jambes alors que six personnes sont pourtant bien présentes sur le cliché. Et même en scrutant attentivement la photographie, on se rend rapidement compte qu'il est impossible de mettre la main sur la paire de jambes manquante.

Autre question qui taraude également les internautes : «Est-ce à la deuxième ou à la troisième fille à qui il manque des jambes ?». En bref, voilà de quoi s'arracher les cheveux.

Et vous, avez-vous trouvé la solution?